EA FC 26 определилась, кого поместит на обложку своей новой игры.

Полузащитник Реала Джуд Беллингем и его коллега по амплуа Джамал Мусиала попадут на обложку видеоигры EA FC 26. Об этом информирует Bayern & Germany. Сама игра выйдет осенью.

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Мусиала и Беллингеи провели блестящие сезоны, подтвердив свой статус икон следующего поколения. Выбор их для обложки отражает ориентацию EA на молодость, стиль и всемирную привлекательность.

Для Мусиалы это объявление станет особенно историческим – он станет первым немецким игроком на обложке франшизы с тех пор, как Марко Ройс появился в FIFA 17.

Эти новости также намекают на более широкое партнерство между Баварией и EA Sports.