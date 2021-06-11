В расположении национальной команды царит позитивная атмосфера. На одной из тренировок футболисты играли в теннисбол. Самым интересным оказалось противостояние команд, сформированных из главного тренера и наших "легионеров".

Кто выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы сборной Украины на выход из группы и чемпионский титул

С Андреем Шевченко играли Александр Зинченко и Роман Яремчук, а противостояли им Андрей Ярмоленко, Евгений Макаренко и Роман Безус. В упорной борьбе победу одержали последние. Вингер Вест Хэма не утратил шанс пошутить над своими оппонентами.

"У них была команда звезд, а у нас – команда работяг. Как известно, дисциплина бьет класс. Если смотреть по Transfermarkt, то Зинченко стоит 30 млн, Яремчук тоже 30, Андрей Николаевич – 130. И у нас по миллиончику каждый игрок, но деньги не играют в футбол. Надеюсь это будет в интернете, и болельщики оценят", – пошутил Ярмоленко.

Напомним, чемпионат Европы для сборной Украины стартует 15 июня в Амстердаме матчем против Нидерландов. После этого "сине-желтые" в Бухаресте сыграют с Австрией и Северной Македонией.

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