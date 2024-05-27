Франческо Кальцона определился с игроками, которые будут готовиться к старту чемпионата Европы в Германии.

Тренерский штаб сборной Словакии объявил расширенную заявку на Евро-2024, сообщает официальный сайт Словацкого футбольного союза.

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Вызов на июньские товарищеские матчи получили 32 игрока. По итогам сборов только 26 из них поедут на чемпионат Европы в Германию.

Голкиперы: Мартин Дубравка (Ньюкасл Юнайтед), Марек Родак (Фулхэм), Генрих Равас (Новая Англия), Доминик Такач (Спартак Трнава).

Защитники: Петер Пекарик (Герта), Михал Томич (Славия Прага), Матуш Кмет (Тренчин), Норберт Дьембер (Салернитана), Денис Вавро (Копенгаген), Милан Шкриняр (ПСЖ), Адам Оберт (Кальяри), Давид Ганцко (Фейенорд), Вернон Де Марко (Хатта Клуб), Себастьян Коша (Спартак Трнава).

Полузащитники: Якуб Кадак (Люцерн), Матуш Беро (Бохум), Юрай Куцка (Слован), Томаш Риго (Баник), Патрик Грошовски (Генк), Станислав Лоботка (Наполи), Ондрей Дуда (Верона), Доминик Холли (Яблонец), Ласло Бенеш (Гамбург).

Нападающие: Давид Дюриш (Асколи), Томаш Суслов (Верона), Иван Шранц (Славия), Роберт Боженик (Боавишта), Давид Стрелец (Слован), Роберт Полиевка (Дукла), Любомир Тупта (Слован Либерец), Лео Сауер (Фейенорд), Лукаш Гараслин (Спарта).

Напомним, Словакия является соперником сборной Украины по группе Е, где также сыграет с Бельгией и Румынией.

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