Звезды Наполи замечены в длиннющей очереди в супермаркет – Италия в страшной панике из-за коронавируса

Футбольные звезды также паникуют из-за распространения коронавируса – подтверждением этому является сразу трое игроков Наполи.

Хосе Кальехон, Фернандо Льоренте и Оспина оказались в длиннющей очереди в супермаркет, информирует La Gazzetta dello Sport. Причиной этого стала паника среди населения Италии. Местные жители начали массово опустошать прилавки.

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"Мы должны сохранить спокойствие, стараясь не поддаваться панике, ведь это непросто. Мы будем играть в Барселоне в среду, Наполи сыграет впервые за 17 дней. Фактически, последним матчем в чемпионате была игра с Торино 29 февраля. Затем произошел перенос полуфинала Кубка Италии и прекращение серии А.

Наполи, как и всем профессиональным клубам, сложно сконцентрироваться на тренировках в период семейных проблем и неопределенностью чемпионата", – приводит слова Гаттузо La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Италия стала эпицентром распространения коронавируса в Европе. Поэтому все спортивные соревнования в Италии приостановили на неопределенный срок.

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