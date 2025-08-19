Марсель проиграл в первом туре Ренну (0:1), играя свыше тайма в большинстве. Встреча выдалась для игроков эмоционально тяжелой.

"Маленькие яйца": футболисты Марселя поссорились в раздевалке – переводчик Де Дзерби был злее самого тренера

Как сообщает RMC Sport, Адриен Рабйо и Джонатан Роу едва не подрались после финального свистка. Их пришлось разнимать партнерам по команде. Де Дзерби отстранил обоих от основного состава. Наказание вероятнее всего будет иметь временный характер.

Кроме того, марсельский клуб может предложить Рабйо и Роу могут загладить свою вину, сделав пожертвование в фонд команды.

Марсель во втором туре сыграет против Парижа в субботу, 23 августа.

