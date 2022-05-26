Футболисты манкунианцев вместе с ЮНИСЕФ организовали акцию, которая должна привлечь внимание к войне в Украине и помочь пострадавшим.

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Линделеф и Бруну устроили благотворительный аукцион. Чтобы стать участником, нужно выбрать приз, за ​​который вы будете бороться, и купить входной билет, стоимость которого составляет всего 5 фунтов. Все традиционно: больше билетов – больше шансов на победу. Аукцион продлится еще 13 дней, а по завершении оба организатора также пожертвуют собственные деньги.

Призы футболисты подобрали действительно классные. Здесь не только футболки Златана и Роналду или вратарские перчатки Де Хеа. Также можно выиграть экскурсию на тренировочную базу Ман Юнайтед, которую лично проведут Линделеф и Бруно. Привлекательно смотрятся билеты на домашние матчи сборных Швеции и Потугалии со специальными допусками. Посмотреть весь список лотов и сделать ставку можно по этой ссылке.

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