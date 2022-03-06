Немецкие футболисты сами жертвуют деньги Украине и побуждают делать это других.

Центральный институт социальных проблем в Германии составил список организаций и волонтеров, собирающих средства на помощь Украине в тяжелое время войны с Россией. Иностранцы могут пожертвовать на гуманитарные нужды украинцев и помочь беженцам.

Бундеслига вслед за АПЛ сменила логотип в поддержку Украины

Футболисты Бундеслиги присоединились к акции. Они не только жертвуют свои деньги, но используют свою медийность, что призывать к донатам своих болельщиков. Ролики с обращением игроков опубликовали на официальном сайте Бундеслиги.

"Война и разрушение в Украине глубоко нас цепляет. Пожертвованиями мы помогаем людям, которые оказались в сложной ситуации. Большое спасибо", – сказал лидер Баварии Роберт Левандовски. "Поможем Украине вместе!" – добавил форвард Гладбаха Йонас Хофманн. "Украинцы нуждаются в нашей помощи. Поэтому я жертвую деньги", – говорит игрок Герты Макси Миттельштедт.

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