Бавария порадовала болельщиков забавным видео, но оно может изрядно расстроить любителей пива.

Мюнхен 20 сентября открывает свой легендарный пивной фестиваль Октоберфест. Звездный новичок Баварии Луис Диас должен был пройти "посвящение", вбив краник для разлива в бочку.

Колумбиец справился не идеально, и пиво разлилось на землю. Более опытный Мануэль Нойер пытался помочь, но слишком резко открыл краник. В итоге еще больше пенного напитка было испорчено.

Напомним, Бавария заплатила Ливерпулю за Диаса 70 млн евро. Футбол дается вингеру значительно легче, чем открывание пивных бочек. В 6 стартовых матчах за "ротен" Лучо оформил 4 гола и 2 ассиста.

