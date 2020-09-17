УЕФА огласил список номинантов на звание лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов.

В каждой номинации будет по три претендента, информирует официальный твиттер УЕФА. Ожидаемо, что везде будут фигурировать представители Баварии, которая выиграла турнир.

УЕФА объявил тройку претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы 2019/20

Вратари: Нойер (Бавария), Навас (ПСЖ), Облак (Атлетико);

Защитники: Алаба, Дэвис, Киммих (все – Бавария);

Полузащитники: де Брюйне (Манчестер Сити), Тьягу, Мюллер (оба – Бавария);

Нападающие: Левандовски (Бавария), Неймар и Мбаппе (оба – ПСЖ).

Результаты голосования будут опубликованы 1 октября во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2020/21.

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