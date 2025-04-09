Полузащитник Реала Лука Модрич проявил дипломатические способности после игры с Арсеналом (0:3) в Лиге чемпионов.

Мадридцы потерпели позор на Эмирейтс в матче ЛЧ. В погроме Реала ключевую роль сыграл Деклан Райс, который дважды забил прямым ударом со штрафного.

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Как сообщает defensa central, после игры герой матча подошел к раздевалке Реала, чтобы взять футболку у Луки Модрича. Райс наткнулся на своего одноклубника Томаса Партея, который тоже хотел попросить хорвата отдать свою экипировку.

Модрич, во избежание конфликта между игроками Арсенала, осчастливил обоих полузащитников, подарив по футболке.

Напомним, что ответный матч между "канонирами" и Реалом состоится 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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