Летом уругваец был участником шоу на национальном телевидении, где сделал неоднозначное заявление о корейцах.

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Как сообщает Daily mail, Футбольная ассоциация собирается дисквалифицировать Родриго Бентанкура на семь матчей. Это станет серьезным ударом для Тоттенхэма. Уругвайский полузащитник в этом сезоне сыграл за "шпор" в 15 матчах во всех турнирах, записав в свой актив 1+1 по системе гол+пас.

Напомним, что Тоттенхэм находится на 10 месте в турнирной таблице АПЛ, набрав с 16 баллов в 11 турах.

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