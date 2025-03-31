Футбольный агент Уилл Дантас заявил, что его клиент Педриньо серьезно рассматривает возможность сменить сборную Бразилии на украинскую национальную команду после предложения УАФ.

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"Если он станет натурализованным игроком и будет выступать за Украину, он больше не сможет играть за другую сборную. Он слишком молод, чтобы быстро принимать такое радикальное решение. Это должно быть очень хорошо продуманное решение, потому что в футболе все меняется очень быстро", – цитирует агента CNN Brasil со ссылкой на No Ataque.

Сам бразилец ранее заявлял, что рассматривает вариант пойти по пути Марлоса, Жуниора Мораеса и Эдмара, и принять украинское гражданство.

Напомним, что Педринью перешел в Шахтер в 2021 году, но после начала полномасштабной войны РФ против Украины был вынужден уйти в аренду в Атлетико Минейро. В 2024 году 26-летний игрок вернулся в состав "горняков", забив в текущем сезоне 1 гол и отдав 5 ассистов в 22 матчах.

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