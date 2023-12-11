Корейского игрока отстранили от национальной команды после того, как в соцсетях появились несколько интимных видео с его бывшей девушкой, известной K-pop певицей Хёмин.

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Согласно информации Digi sport, сводная сестра Хвана украла записи с телефона нападающего и шантажировала его. Недавно ей официально предъявили обвинение и арестовали за то, что она слила интимные видео в соцсети.

Впрочем, не только сестра Хвана может попасть за решетку. Сам футболист тоже рискует лишением свободы, поскольку он снимал свою тогдашнюю партнершу в интимных позах без ее согласия, что в Южной Корее запрещено. Хемин уже подала в суд на бывшего любовника.

Напомним, Уй Джо Хван выступает за Норвич на правах аренды из Ноттингема. В текущем сезоне он отыграл в 13 матчах за "канареек" в Чемпиошипе, забив три гола и оформив один ассист.

Самой известной историей подобного характера является дело Вальбуэна и Бензема. Франко-алжирца обвиняли в шантаже бывшего партнера по сборной Франции. Суд рассматривал дело семь лет и приговорил Бензема к условному сроку.

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