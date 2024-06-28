В пятницу, 28 июня, Энтони Гордон был сфотографирован с ссадиной на подбородке, носу и с красными отметинами на руках и запястьях. Как информирует ВВС, вчера он в лагере сборной Англии упал с велосипеда.

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Сообщается, что игроки "Трёх львов" разъезжают по своей базе именно на этом транспортном средстве. Гордон не справился с управлением, упал и ушибся. Тем не менее, с игроком "сорок" всё хорошо – он вовсю тренируется и будет готов помочь своей команде в 1/8 финала Евро-2024 против Словакии.

Матч Англия - Словакия состоится в воскресенье, 30 июня в Гельзенкирхене.

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