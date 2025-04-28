Звезда "сливочных" был заменен, но в конце матча швырнул какие-то предметы в главного арбитра Рикардо де Бургоса Бенгоечеа, ругался на весь стадион и справедливо получил красную карточку. Именитые футбольные деятели и болельщики в Германии призывают выгнать импульсивного Рюдигера из сборной, передает Bild.

Рюдигер швырнул в судью кубик льда во время финала Кубка с Барсой – звезда Реала рискует не сыграть до конца сезона

Бывший рефери ФИФА Торстен Кинхьофер: "Поведение Рюдигера – позор. Тренер национальной сборной должен подумать, может ли такой человек в дальнейшем представлять нашу страну".

Экс-хавбек сборной Германии (59 матчей) и победитель ЛЧ Дитмар Хаманн: "Это не впервые, когда у Рюдигера возникают проблемы с поведением. Я считаю, что DFB должен отстранить его. Я бы не вызвал его на финальный турнир Лиги наций и исключил как минимум на два ближайших матча".

Обладатель "Золотого мяча-1990", чемпион мира и Европы, рекордсмен сборной Германии по количеству сыгранных матчей (150) Лотар Маттеус: "Он сошел с ума. Рюдигер больше не контролировал себя, и партнерам пришлось унимать его, чтобы не случилось чего-то еще худшего".

Четвертый бомбардир в истории сборной Германии (47 голов), а ныне директор DFB Руди Фёллер высказался более дипломатично: "Тони – элитный игрок, но как футболист национальной сборной он также должен демонстрировать класс своим поведением. Он справедливо требует уважения к себе и он также должен проявлять это уважение к другим без исключения.

В этом случае он и некоторые из его товарищей по команде позволили себе чрезмерно поддаться влиянию чрезвычайно напряженной атмосферы, которая по непонятным причинам часто царила в клубе перед игрой. Это неприемлемо. Особенно для игрока сборной Германии. Он должен это изменить и он сам это знает, как свидетельствует его публичная реакция. Рюдигер связался с Юлианом Нагельсманном и со мной, мы тщательно обсудили ситуацию. С ним лично и с высшим руководством DFB".

Болельщики также возмущены выходкой Рюдигера. Bild провел опрос, в котором получилось 78% голосов за исключение 32-летнего центрбека из сборной. Игрока Реала не спасает даже статус лидера обороны и вице-капитана Бундесманшафт. Ближайший матч команда Нагельсманна проведет 4 июня – полуфинал Лиги наций против Португалии.

Новый скандал после финала Кубка Испании: звезда Барсы праздновал перед носом игрока Реала и угрожал в стиле Эскобара