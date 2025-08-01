В окончательном обвинительном заключении, подписанном 1 августа, прокуратура Нантера требует привлечь Хакими к уголовной ответственности. Он подозревается в изнасиловании 24-летней девушки в своем доме в феврале 2023 года недалеко от Парижа. Об этом информирует Le Parisien.

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Обвиняемый всегда отрицал эти обвинения. Теперь следственный судья должен утвердить или отклонить окончательное обвинительное заключение, подписанное 1 августа. Ашрафу грозит до пятнадцати лет тюрьмы за изнасилование.

В своих показаниях в территориальной полиции безопасности департамента О-де-Сен 24-летняя девушка рассказала, что познакомилась со знаменитым футболистом через личные сообщения в социальной сети Instagram. После виртуального общения, которое длилось более месяца, в пятницу вечером она поехала к нему домой в Булонь-Биянкур (департамент О-де-Сен) на первую встречу на заказанном игроком автомобиле Uber. По прибытии, как сообщается, все быстро пошло наперекосяк.

По словам заявительницы, Ашраф Хакими целовал ее в губы и грудь через одежду, игнорируя ее согласие. Девушка выразила протест игроку, но он продолжил домогаться ее, пока не принудил к сексу. После изнасилования ей, как утверждается, удалось оттолкнуть игрока ногой, прежде чем она смогла покинуть помещение. Там, находясь в шоковом состоянии, она, как утверждается, отправила подруге текстовое сообщение с просьбой приехать и забрать ее.

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