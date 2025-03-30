По информации Mirror, 29-летний англичанин готовился со старта сыграть против Наполи, ведь его конкурент Юнус Муса отбывает дисквалификацию. Однако ночью перед матчем хавбек почувствовал острую абдоминальную боль и обратился в медицинский штаб. После обследования врачи обнаружили аппендицит, поэтому футболисту пришлось срочно отправиться в госпиталь в Неаполе.

Милан на пороге революционной распродажи – лишь выход в Лигу чемпионов может спасти от потери трех звезд

Сезон для Лофтус-Чика складывался неплохо – он провел уже 22 матча в чемпионате, а в целом после перехода из Челси летом 2023 года наколотил 10 голов и 3 ассиста. Однако теперь англичанин пропустит ближайшие поединки, а Милан рискует еще больше ухудшить свое положение. Команда сейчас находится на 9-й строчке и уже серьезно отстала от лидеров Серии А.

Напомним, сегодня 30 марта Милан сыграет на выезде против Наполи. Начало матча в 22:45.

Тренер Милана снова вынужден воспитывать подопечных – 4 игрока "спалились" на концерте за день до матча