Цивилизованные люди, когда хотят в туалет, ищут соответствущее помещение, но только не Кайл Уокер. Накануне англичанин был пойман за тем, как он делал свои дела за зданием гостиницы.

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Защитник Ман Сити накинул на голову капюшон и несколько раз оглянулся, нет ли никого вокруг. Однако Уокер не учел, что его могут видеть из окон и идентифицировать по татуировке на ноге.

"Я только что пришел пообедать со своей семьей, и вдруг я смотрю, как Кайл Уокер, которого я мгновенно узнал, писает на стену. Это было противно. Мы были поражены", – приводит слова очевидца The Sun.

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