Полузащитник Ливерпуля Алексис Мак Аллистер навлек беду после своих замечаний о судействе.

Несколько дней не утихают споры после матча мерсисайдцев с Тоттенхэмом. PGMOL официально признал, что арбитры встречи допустили несколько ошибок, в частности не засчитав чистый гол Ливерпуля.

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После игры Алексис Мак Аллистер не сдержался и даже устроил словесную перепалку в соцсетях с защитником Тоттенхэма Кристианом Ромеро. Полузащитник мерсисайдцев в своем комментарии намекнул, что арбитры подсуживали "шпорам". Как сообщает Sky Sports, Мак Аллистер может получить наказание от FA за обвинение в адрес судей.

Напомним, что Ливерпуль опубликовал заявление на своем официальном сайте, в котором выразил свое возмущение ситуацией с арбитрами.

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