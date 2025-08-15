Тати Кастельянос попал в сферу интересов Зенита, информирует инсайдер Николо Скира. Болотный клуб готов сделать выгодное предложение, но Лацио не собирается продавать форварда, поскольку в это трансферное окно не сможет подписать ему замену.

Контракт игрока с римлянами рассчитан до 30 июня 2028 года. В прошлом сезоне Валентин Кастельянос забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 29 матчах Серии А.

Напомним, что ранее Лацио получил запрет на трансферные операции после того, как клуб провалил тест ликвидности, тест долговой устойчивости и тест расходов на зарплаты.

