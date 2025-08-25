Хавбек Ювентуса Уэстон Маккенни стал жертвой расистского скандала после победы Ювентуса в Серии А.

Полузащитник Ювентуса Уэстон Маккенни подвергся оскорблениям со стороны фанатов Пармы после победы туринцев со счетом 2:0.

Инцидент произошел уже после финального свистка на Альянц Стэдиум, когда американский футболист остался на поле для послематчевой тренировки вместе с другими игроками, которые не попали в основной состав. Оскорбительные выкрики прозвучали из гостевого сектора.

Позже Ювентус выступил с официальным заявлением в соцсетях: "Сегодня вечером, после матча против Пармы, Уэстон Маккенни стал объектом дискриминационных расистских высказываний со стороны отдельных лиц в гостевом секторе, во время тренировки на поле вместе с партнерами, которые не участвовали в игре. Ювентус решительно осуждает этот инцидент и любые проявления расизма и обеспечит полное сотрудничество со спортивной юстицией для установления виновных".

В самом поединке Маккенни появился лишь в конце – он заменил Кенана Йилдиза на последних минутах. Победу "бьянконери" обеспечили голы новичка Джонатана Дэвида и Душана Влаховича.

