Инцидент произошел аж в мае 2022 года, однако стало о нем известно только сейчас, перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов. В своем TikTok порноактриса Шарлотта Лавиш обнародовала видео, в котором рассказала о якобы пережитом изнасиловании Маркусом Тюрамом, продемонстрировав побои, сообщает Public.fr.

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По ее словам, Тюрам изолировал ее в доме, изнасиловал, и отобрал вещи с паспортом. В доказательство этого она добавила отрывок ссоры с Маркусом, где он пытался отобрать телефон, когда она его снимала. Кроме этого, Лавиш заявила, что футболист схватил ее за лодыжку и протянул по апартаментам, а из-за криков соседи вызвали полицию. Кроме этого, Маркус якобы рассказывал ей о влечении к женщинам, которые употребляют наркотики.

Когда прибыли правоохранители, Тюрам описал Шарлотту как "женщину, которая требует от него деньги". Полиция также допросила и ее, расспросив, в частности, почему она сразу не ушла от футболиста и почему не обратилась в полицию самостоятельно. Видео же она обнародовала, потому что якобы "не хочет больше молчать".

Сам Тюрам еще не реагировал, но это и неудивительно: уже сегодня вечером его Интер встретится с Барселоной во втором полуфинале Лиги чемпионов (первый завершился со счетом 3:3).

BREAKING ! Marcus Thuram est accusé de violences conjugales et d'agression sexuelle sur une femme !



Dans une vidéo relayée sur TikTok, elle décrit les faits, montre des ecchymoses et dénonce un parcours judiciaire difficile. pic.twitter.com/c4BEJ9HEhI — Lives Foot (@livesfoot) May 5, 2025

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