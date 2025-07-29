Молодежная команда Динамо готовится к старту сезона. В товарищеском матче киевлянам противостояло Полесье из Ставки.

Динамо заинтересовалось забивным универсалом из европейского чемпионата – придется конкурировать с клубами украинцев

Динамо одолело своего соперника со счетом 2:0. Один из голов в свой актив записал полузащитник Кирилл Осипенко. Юноша перехватил передачу, протиснулся между двух соперников, сумел обыграть защитника и точно пробил.

Пресс-служба Динамо поделилась видео гола, подписав: "Сыграл как Марадона".

К слову, Кирилл Осипенко находится в структуре Динамо с 2022 года. С киевлянами он дважды завоевывал титул чемпиона молодежной лиги Украины. В сезоне 2024/25 он сыграл за "бело-синих" в 27 матчах, забив девять голов и отдав четыре ассиста.

"В еврокубках должны проходить все клубы": Грозный – о блеске Шахтера, класс Динамо, шансы Полесья и Александрии