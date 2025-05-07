В первом тайме возникла стычка между защитником Барселоны и Ачерби. Иньиго Мартинес плюнул в сторону соперника, но не попал. Арбитр никак не наказал игрока "кулес".

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Как сообщает iusport, УЕФА может дисквалифицировать Мартинеса сроком от двух до четырех матчей. Это означает, что защитник рискует пропустить старт турнира в следующем сезоне.

В 2004 году Франческо Тотти был дисквалифицирован на три матча за плевок в датчанина Поульсена. Этот поступок был квалифицирован согласно дисциплинарному регламенту УЕФА как "серьезное неспортивное поведение".

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