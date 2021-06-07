Полузащитник лондонского Арсенала Томас Партей поплатился за ненадлежащее отношение к дисциплине в сборной Ганы.

Главный тренер национальной команды Чарльз Аконнор решил отчислить Партея, поскольку он замешкался с приездом в расположение команды, сообщает Ghanasoccernet.

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По информации источника, Томас появился лишь несколько часов до вылета сборной Ганы в Марокко, где 8 июня у нее запланирован товарищеский матч против местной сборной. Кроме того, Аконнор размышляет над тем, чтобы лишить футболиста статус одного из капитанов команды.

Напомним, партий выступает за лондонский Арсенал с 2020 года, куда перебрался из мадридского Атлетико. В прошлом сезоне 27-летний игрок принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя ассистами.

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