Звезду АПЛ заметили на костылях после ужасной травмы в товарищеском матче (ФОТО)
Полузащитник Тоттенхэма Джеймс Мэддисон получил серьезное повреждение колена в матче против Ньюкасла.
Как сообщалось ранее, полузащитник Тоттенхэма Джеймс Мэддисон получил серьезную травму колена – этот раз во время товарищеского матча против Ньюкасла в Сеуле. Игрок был вынесен на носилках после неудачного столкновения с Элангой.
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Мэддисон вышел на замену во втором тайме и покинул поле на 83-й минуте. Судя по всему, речь идет о том самом колене, которое получило повреждение в конце прошлого сезона. Как сообщает журналист Аласдер Голд, полузащитника заметили на костылях, с капюшоном, надвинутым на глаза. Соответствующую фотографию журналист выложил в сети Х. Главный тренер шпор Томас Франк признал, что ситуация выглядит плохо, и назвал вечер "одновременно красивым и жестоким", ввиду эмоционального прощания Хин-Мин Сона.
28-летний англичанин лишь недавно вернулся к полноценным тренировкам после предыдущего повреждения. За Тоттенхэм он выступает с 2023 года, перейдя из Лестера. За это время Мэддисон провел 75 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 21 ассист.
В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование, чтобы выяснить степень тяжести травмы. Официальное обновление от клуба ожидается до конца недели. Его участие в старте нового сезона АПЛ теперь под большим вопросом.
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