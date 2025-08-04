Как сообщалось ранее, полузащитник Тоттенхэма Джеймс Мэддисон получил серьезную травму колена – этот раз во время товарищеского матча против Ньюкасла в Сеуле. Игрок был вынесен на носилках после неудачного столкновения с Элангой.

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Мэддисон вышел на замену во втором тайме и покинул поле на 83-й минуте. Судя по всему, речь идет о том самом колене, которое получило повреждение в конце прошлого сезона. Как сообщает журналист Аласдер Голд, полузащитника заметили на костылях, с капюшоном, надвинутым на глаза. Соответствующую фотографию журналист выложил в сети Х. Главный тренер шпор Томас Франк признал, что ситуация выглядит плохо, и назвал вечер "одновременно красивым и жестоким", ввиду эмоционального прощания Хин-Мин Сона.

28-летний англичанин лишь недавно вернулся к полноценным тренировкам после предыдущего повреждения. За Тоттенхэм он выступает с 2023 года, перейдя из Лестера. За это время Мэддисон провел 75 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 21 ассист.

В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование, чтобы выяснить степень тяжести травмы. Официальное обновление от клуба ожидается до конца недели. Его участие в старте нового сезона АПЛ теперь под большим вопросом.

James Maddison coming through the mixed zone on crutches. He understandably looked devastated with his hood pulled down low. Thomas Frank said it was the same knee as before and thinks it's a bad one. pic.twitter.com/NCYcmtWSnK — Alasdair Gold (@AlasdairGold) August 3, 2025

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