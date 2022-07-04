Английская Премьер-лига в очередной раз в центре внимания из-за секс-скандала с игроками. Речь идет об известной личности.

Неназванный футболист АПЛ и национальной сборной сегодня утром был арестован в Северном Лондоне по подозрению в нападении и изнасиловании девушки, утверждает The Telegraph .

Пике и Шакира пойдут в суд – бывшая пара не может поделить детей

Игроку около 30 лет, его имя не озвучивают из-за юридических моментов. Сейчас он находится под стражей, его допрашивают. Штаб-квартира городской полиции Лондона подтвердила арест. Клуб уже знает о ситуации, но от комментариев отказывается.

"4 июля в полицию поступило заявление об изнасиловании 20-летней девушки. Вероятно, это произошло в июне. Проверка обстоятельств происходящего продолжается", – говорится в заявлении правоохранителей.

Издание отмечает, что речь идет о всемирно известном футболисте. Его участие в подготовке нового сезона и самой кампании АПЛ теперь под вопросом.

Гіггз проміняв кар'єру і сім'ю на секс – легенда Манчестер Юнайтед ризикує сісти на 5 років