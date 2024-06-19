Турецкий полузащитник отметился голом на Евро-2024 в ворота Грузии (3:1) и помог своей команде одержать желанную победу.

Два шедевра и кара смелого вратаря в видеообзоре матча Турция – Грузия – 3:1

Как информирует статистический портал Opta, в 19 лет и 114 дней Арда Гюлер стал самым молодым автором забитого мяча в дебютной игре на чемпионате Европы. Роналду на Евро-2004 забивал в 19 лет и 128 дней.

Также Гюлер стал пятым в списке самых молодых футболистов, которые когда-либо забивали на Евро. Рекорд принадлежит Йохану Фонлантену, который отличился в 18 лет и 141 день на Евро-2004.

Напомним, что на клубном уровне турецкий полузащитник выступает за Реал.

Грузия незабываемо дебютировала на Евро – Турция победила благодаря шедеврам и наказала голкипера, который пошел атаковать