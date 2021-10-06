"Трудно общаться, потому что не понимаю язык. Поэтому это сложно с тренерами. Но когда тренер объясняет упражнения, я смотрю, как делают другие, делают – и потом повторяю это", – признался Диалло в комментарии Профутбол Digital.

Легионер Динамо признан лучшим игроком недели в юношеской Лиге чемпионов

Добавим, что Самба присоединился к Динамо U-19 летом этого года и уже успел засиять в клубе, в частности получив награду лучшему игроку недели в Юношеской лиге УЕФА.

Напомним, что Самба Диалло оформил дубль во 2-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА против Баварии (4:0) и якобы заинтересовал Манчестер Сити и заключил персональный контракт с Adidas. В турнире U-19 УПЛ он провел 9 матчей, в которых забил 7 мячей.

Динамо U-19 разбило Баварию U-19 в Мюнхене – киевляне забили четыре гола во втором подряд матче Юношеской лиги УЕФА