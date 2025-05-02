Польское издание Przegląd Sportowy огласило список лучших иностранных игроков чемпионата Польши по итогам тридцати туров Экстраклясы.

Кочергин красивым ассистом приобщился к разгрому – команда украинца закрепилась на вершине таблицы

В топ легионеров попал и украинец Владислав Кочергин, выступающий за Ракув. В кампании 2024/25 29-летний полузащитник отдал 5 ассистов и забил 5 мячей за польский коллектив.

Добавим, что Кочергин на протяжении текущего сезона неоднократно был претендентом на попадание в заявку сборной Украины, но тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым всегда отдавал предпочтение другим игрокам. Свой единственный матч за национальную сборную Владислав Кочергин провел еще 9 сентября 2021 года в товарищеской игре против сборной Чехии.

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