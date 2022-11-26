Дик Адвокат хочет отдать долг команде, в которой делал первые шаги в футболе.

Нидерландский специалист Дик Адвокат намерен возобновить тренерскую деятельность, сообщает Voetbal International.

Куйт провалился на первой тренерской работе, не продержавшись в клубе даже полгода

75-летний наставник возглавит Ден Хааг, который недавно попрощался с Дирком Куйтом, продержавшимся в должности менее 6 месяцев.

По информации источника, клуб и тренер уже согласовали детали контракта – официальное объявление состоится в начале следующей недели.

Напомним, Ден Хааг в далеком 1966 году стал для Адвоката первым клубом в его профессиональной карьере футболиста (игрок выступал за команду из Гааги дважды: с 1966 по 1973 гг. и с 1979 по 1980 гг.).

В настоящее время Ден ХГааг идет в турнирной таблице второго по силе дивизиона Нидерландов на семнадцатой строчке, имея в своем активе 16 очков.

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