"После испанского Класико, в котором в Кубке страны встречались Барселона и Реал, матч также был достаточно напряженным и завершился с таким же счетом (в основное время, – прим.), как и наше, украинское Класико. Это было супер. Да и сценарий в Испании был похожим: в первом тайме Барселона полностью переигрывала Реал, так же как Шахтер переигрывал Динамо.

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А во втором тайме – как в игре между двумя испанскими грандами, так и в поединке двух лучших команд Украины – все оказалось наоборот. Поэтому удовольствие от матча есть, тем более, что Динамо повысило свои шансы на чемпионство. Была интересная игра, и я считаю, что результат закономерен", – отметил Шаран в комментарии Sport.ua.

Напомним, Динамо пропустило уже на старте встречи, а к середине второго тайма "горело" со счетом 0:2. После перерыва Ванат сократил отставание, а уже в добавленное время Кабаев спас для киевлян ничью.

Сейчас Шахтер занимает третье место в турнирной таблице УПЛ с 54 баллами. Второе место занимает Александрия (60 баллов), а Динамо лидирует с 64 баллами.

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