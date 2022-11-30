"Ребята и дорогие друзья! В футболе нет понятия моральной победы, но нет ничего постыдного, когда ты не достигаешь своей мечты, хотя сделал все возможное, показал желание и менталитет победителя.

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Я горжусь вами, вы были великолепны на поле и за его пределами. Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я верю, что вы заслуживаете уважения – как страна и как любители футбола. Желаю вам всем счастья, мира, успехов и здоровья. Спасибо", – написал Кейруш в Instagram.

Именитый португалец работал в сборной Ирана с 2011 по 2019 год, а перед чемпионатом мира вернулся, экстренно заменив Драгана Скочича. Выступление на Мундиале получилось неудачным – третье место в группе с Англией, США и Уэльсом. В последнем туре подопечные Кейруша уступили американцам, что и стало роковым.

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