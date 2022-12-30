Брюгге сенсационно пробился в плей-офф Лиги чемпионов, но проваливается на внутренней арене. Именно поэтому боссы клуба решились на перестановки в тренерском штабе. Им нужен специалист, который если и не отыграет 12 очков отставания от лидера, то хотя бы сможет снова вывести команду в ЛЧ.

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В поле зрения Брюгге оказался бывший наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, сообщает sport.es со ссылкой на EFE. Испанец пока находится без работы, поскольку после провального чемпионата мира потерял свой пост в национальной команде.

Следует отметить, что смена тренера может помочь Роману Яремчуку и Эдуарду Соболю. Карл Хуфкенс не доверял украинским легионерам Брюгге, доверяя им крохи игрового времени.

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