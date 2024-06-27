Рафа Силва перешел в Бешикташ на правах свободного агента. Стороны подписали контракт на три года, сообщает официальный сайт клуба.

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Силва был многолетним лидером Бенфики. В прошлом сезоне партнер Трубина забил 22 гола и отдал 12 ассистов во всех турнирах, но не получил новый контракт.

Рафа выиграл с Бенфикой три чемпионата Португалии, два Кубка Португалии и три Суперкубка. 31-летний хавбек никогда не играл за границей.