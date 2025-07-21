Атлетик из Бильбао продолжает поиск усиления перед стартом сезона 2025/26. Баски пытаются вернуть в команду Эмерика Ляпорта, сообщает Fichajes.

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Команда Эрнесто Вальверде недавно потеряла Йерая Лопеса из-за положительного допинг-теста, поэтому обратила внимание на защитника Аль-Насра. 31-летний Ляпорт не входит в планы команды Криштиану Роналду, поэтому давно ищет новый клуб.

Препятствием возвращения может стать зарплата игрока, а также 15 миллионов евро, которые требует саудовский клуб за трансфер. Вероятно, Ляпорту, придется пойти на существенное снижение финансовых аппетитов, если он перейдет в Атлетик.

Напомним, что в баскской команде Ляпорт играл с 2012 по 2018 годы, после чего перешел в Манчестер Сити за 65 миллионов евро.

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