Ришарлисон удержал Эвертон в элите и может со спокойной душой идти на повышение.

Одноклубника Виталия Миколенко активно торгует Тоттенхэм, утверждает UOL Sport.

Миколенко может получить результативного конкурента из Франции

Клубы якобы близки к сделке за 60 млн евро. Если трансфер закроют, то "шпоры" повторят свой трансферный рекорд – столько же Лиону заплатили за Танге Ндомбеле летом 2019 года. Правда, француз полностью провалился в северном Лондоне.

Ришарлисон с 10 голами стал лучшим бомбардиром Эвертона в прошедшем сезоне АПЛ. 4 года назад "ириски" приобрели бразильца из Уотфорда почти за 40 млн евро.

"Дилер приставив мені до голови пістолет": Рішарлісон – пекельний шлях через наркотики та насилля до зірки АПЛ