Голкипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес задумался об уходе из клуба после прихода нового главного тренера.

Будущее Мартинеса в составе "вилланов" под вопросом из-за непростых отношений с Унаи Эмери, недавно возглавившего Астон Виллу, информирует Football Insider.

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Аргентинец будто бы уже думает о смене клуба. Конфликт с Эмери начался еще во время работы испанца в Арсенале – Эмилиано тогда как раз выступал за "канониров".

В текущем сезоне Мартинес сыграл 17 матчей за Астон Виллу, в которых пропустил 19 голов. В 5 играх аргентинцу удалось удержать ворота на замке.

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