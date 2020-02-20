Звездный партнер Малиновского эффектным пасом пяткой оставил соперника с носом – момент дня в Лиге чемпионов

Хавбек Аталанты Йосип Иличич стал одним из главных героев первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Валенсии (4:1).

Словенец был одним из самых заметных игроков на поле не только благодаря своему голу.

Аталанта – Валенсия – 4:1 – видео голов и обзор матча

Лидер Аталанты показал мастер-класс тонкой игры во время банального эпизода в центре поля. Иличич неожиданным пасом пяткой разогнал контратаку бергамасков и оставил ни с чем опорника Валенсии Жоффрея Кондогбия, который бежал накрывать словенца. Именно действие одноклубника Руслана Малиновского было избрано моментом дня Лиги чемпионов по версии официального твитттера УЕФА.

Напомним, Аталанта одержала разгромную победу 4:1, которая дает команде Гасперини удобный гандикап перед выездом в Испанию.

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