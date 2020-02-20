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Звездный партнер Малиновского эффектным пасом пяткой оставил соперника с носом – момент дня в Лиге чемпионов

10:50 10 Читати українською
Звездный партнер Малиновского эффектным пасом пяткой оставил соперника с носом – момент дня в Лиге чемпионов
Йосип Иличич / Сайт Аталанты

Хавбек Аталанты Йосип Иличич стал одним из главных героев первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Валенсии (4:1).

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черышев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черышев

Словенец был одним из самых заметных игроков на поле не только благодаря своему голу.

Аталанта – Валенсия – 4:1 – видео голов и обзор матча

Лидер Аталанты показал мастер-класс тонкой игры во время банального эпизода в центре поля. Иличич неожиданным пасом пяткой разогнал контратаку бергамасков и оставил ни с чем опорника Валенсии Жоффрея Кондогбия, который бежал накрывать словенца. Именно действие одноклубника Руслана Малиновского было избрано моментом дня Лиги чемпионов по версии официального твитттера УЕФА.

Напомним, Аталанта одержала разгромную победу 4:1, которая дает команде Гасперини удобный гандикап перед выездом в Испанию.

Аталанта – Валенсия: Малиновский страдает из-за безумных конкурентов, несправедливый результат и российский джокер в ЛЧ

blog_ava
Аталанта – Валенсия – 4:1 – видео голов и обзор матча
00:50
1408
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Лига чемпионов Йосип Иличич Йосип Иличич Аталанта Аталанта Видеоновости Аталанта - Валенсия
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