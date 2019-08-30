Звездный партнер Ярмоленко продлил контракт с Вест Хэмом

Лондонский клуб пытается сделать все возможное для сохранения своих ведущих игроков.

Хавбек "молотобойцев" Мануэль Лансини продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт Вест Хэма.

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Новое соглашение аргентинца действует до 30 июня 2023 и включает опцию продления еще на два сезона. Лансини перешел в Вест Хэм из Аль-Джазиры летом 2016 за 12 млн евро. С тех пор он провел за лондонский клуб 112 матчей, в которых отметился 21 голом и 19 ассистами.

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Напомним, в предыдущем сезоне команда Мануэля Пеллегрини заняла десятую строчку чемпионата Англии.