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Звездный партнер Ярмоленко Чичарито перейдет в Севилью

13:49 24 Читати українською
Звездный партнер Ярмоленко Чичарито перейдет в Севилью
Чичарито / Marca

Нападающий Вест Хэма Чичарито вскоре должен стать игроком Севильи.

Севилья и Вест Хэм близки к согласованию трансфера нападающего англичан Чичарито. Уже завтра мексиканец может прибыть в Испанию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

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Если Чичарито удачно пройдет медосмотр, то андалусийцы заплатят команде Андрея Ярмоленко 10 млн евро. Контракт с 31-летним нападающим будет подписан на 4 года, сообщает Marca.

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К слову, в прошлом сезоне Чичарито сыграл за Вест Хэм 28 матчей во всех турнирах, где забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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