Леандро Паредес официально покинул Рому и подписал контракт с Бока Хуниорс, сообщает пресс-служба клуба.

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Аргентинский хавбек возвращается в клуб, где начинал свою профессиональную карьеру более десятилетия назад. Соглашение с клубом будет действовать три сезона. Паредес будет зарабатывать 2 миллиона евро в год плюс бонусы.

Сообщалось, что сумма трансфера 31-летнего футболиста составила 3,5 миллиона евро.

К слову, прошлом сезоне он провел за Рому 32 матча, отметился 4 голами и 2 ассистами.

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