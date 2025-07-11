Звездный партнер Довбика официально вернулся в родной клуб
11 июля 09:36 - Читати українською
Полузащитник Леандро Паредес сменил клубную прописку.
Леандро Паредес официально покинул Рому и подписал контракт с Бока Хуниорс, сообщает пресс-служба клуба.
Довбик официально остался единственным форвардом Ромы
Аргентинский хавбек возвращается в клуб, где начинал свою профессиональную карьеру более десятилетия назад. Соглашение с клубом будет действовать три сезона. Паредес будет зарабатывать 2 миллиона евро в год плюс бонусы.
Сообщалось, что сумма трансфера 31-летнего футболиста составила 3,5 миллиона евро.
К слову, прошлом сезоне он провел за Рому 32 матча, отметился 4 голами и 2 ассистами.
Легенда Милана, ПСЖ и Челси прибил финалиста ЛЧ на Клубном ЧМ – смена тактики вместо тренера и притча о смерти тестя
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter