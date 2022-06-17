Португалец все еще хочет покинуть Англию и попробовать себя в другом первенстве, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона хочет приобрести 3 звездных новичков – одна жертва Хави остается неизменной

Бернарду заинтересовало предложение Барселоны, и он уже сообщил об этом боссам Манчестер Сити. Хавбеку нравится в составе чемпиона Англии, однако уже полтора года Силва хочет покинуть АПЛ. "Горожане" могут заработать от 80 до 100 млн евро – примерно та же сумма, которую Барселона может получить за продажу Фрэнки де Йонга.

Отметим, что португалец отыграл в 50 поединках за Манчестер Сити в текущем сезоне, в которых записал в свой актив 13 голов и 7 ассистов.

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