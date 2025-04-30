Звездный одноклубник Забарного будет доступен на следующую игру в АПЛ – в предыдущей он получил прямую красную
Нападающий Борнмута Эванилсон будет доступен на поединок 35-го тура АПЛ против Арсенала несмотря на удаление в предыдущей встрече.
Эванилсон получил прямую красную в игре против Манчестер Юнайтед. Однако, клуб подал апелляцию на это решение, которая стала успешной, сообщает пресс-служба Борнмута.
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Таким образом, дисквалификация бразильца была отменена, поэтому Эванилсон будет доступен на игру с Арсеналом, которая состоится уже в следующие выходные.
Напомним, бразильский форвард перебрался в Борнмут из Порту прошлым летом за 37 млн евро. В составе "вишен" Эванилсон провел 31 матч, в которых отметился 11 голами и 5 ассистами.
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