Нападающий Борнмута Эванилсон будет доступен на поединок 35-го тура АПЛ против Арсенала несмотря на удаление в предыдущей встрече.

Эванилсон получил прямую красную в игре против Манчестер Юнайтед. Однако, клуб подал апелляцию на это решение, которая стала успешной, сообщает пресс-служба Борнмута.

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Таким образом, дисквалификация бразильца была отменена, поэтому Эванилсон будет доступен на игру с Арсеналом, которая состоится уже в следующие выходные.

Напомним, бразильский форвард перебрался в Борнмут из Порту прошлым летом за 37 млн евро. В составе "вишен" Эванилсон провел 31 матч, в которых отметился 11 голами и 5 ассистами.

We can confirm that Evanilson has had his red card from Sunday rescinded.



He will be available to face Arsenal this weekend. pic.twitter.com/lkRCUCbdra — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) April 30, 2025

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