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Звездный одноклубник Малиновского выпустил детскую книгу

17:45 4 Читати українською
Звездный одноклубник Малиновского выпустил детскую книгу
Гомес принимает поздравления партнеров / АР

Хавбек Аталанты Алехандро Папу Гомес активно участвует во внефутбольных проектах.

Аргентинец выпустил детский графический роман о своей жизни и карьере, информирует Football Italia.

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Книга "Ciao, son il Papu" (Привет, я Папу) выйдет в продажу 16 июня, ее публикацией и оформлением занималось известное издательство Rizzoli. "Когда-то был маленький мальчик, который жил в далекой стране, Аргентине, и у него была мечта: стать футболистом. Это моя история, иди и играй со мной", – с таких слов начинается рассказ 32-летнего Гомеса.

Напомним, аргентинец переехал в Европу 10 лет назад, подписав контракт с Катанией. Украинским фанатам Папу запомнился сезоном 2013/14 в составе харьковского Металлиста. Гомес уже шесть лет играет в Аталанте и именно он носит капитанскую повязку в команде Руслана Малиновского.

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Алехандро Папу Гомес Алехандро Папу Гомес Аталанта Аталанта Италия
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