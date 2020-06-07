Звездный одноклубник Малиновского выпустил детскую книгу

Хавбек Аталанты Алехандро Папу Гомес активно участвует во внефутбольных проектах.

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Книга "Ciao, son il Papu" (Привет, я Папу) выйдет в продажу 16 июня, ее публикацией и оформлением занималось известное издательство Rizzoli. "Когда-то был маленький мальчик, который жил в далекой стране, Аргентине, и у него была мечта: стать футболистом. Это моя история, иди и играй со мной", – с таких слов начинается рассказ 32-летнего Гомеса.

Напомним, аргентинец переехал в Европу 10 лет назад, подписав контракт с Катанией. Украинским фанатам Папу запомнился сезоном 2013/14 в составе харьковского Металлиста. Гомес уже шесть лет играет в Аталанте и именно он носит капитанскую повязку в команде Руслана Малиновского.

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