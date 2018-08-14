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Звездный одноклубник Ярмоленко встречается с роскошной девушкой – она очаровывает не только красотой, но и умом

13:23 323 Читати українською
Звездный одноклубник Ярмоленко встречается с роскошной девушкой – она очаровывает не только красотой, но и умом
Эвелин Машри

Экс-хавбек Лацио Фелипе Андерсон не так давно переехал в АПЛ и стал партнером Андрея Ярмоленко в Вест Хэме.

Лондонский клуб заплатил за бразильца 38 млн фунтов. Таким образом 25-летний Андерсон стал рекордным приобретением в истории клуба.

Правда, у бразильца это не единственный повод для радости – его девушка Эвелин успешно завершила обучение в университете Сан-Паулу и получила степень магистра по международным отношениям.

Для девушки важно чувствовать себя самодостаточной, несмотря на заработки ее звездного возлюбленного.

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Sardenha ️

Публикация от Evelyn Machry (@evemachry)

Valência

Публикация от Evelyn Machry (@evemachry)

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Публикация от Evelyn Machry (@evemachry)

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Публикация от Evelyn Machry (@evemachry)

Публикация от Evelyn Machry (@evemachry)

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Публикация от Evelyn Machry (@evemachry)

Публикация от Evelyn Machry (@evemachry)

Love of my life ️Te amo

Публикация от Evelyn Machry (@evemachry)

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Публикация от Evelyn Machry (@evemachry)

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Англия Девушки футболистов Девушка дня Вест Хэм Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Фелипе Андерсон Фелипе Андерсон Лацио Лацио
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