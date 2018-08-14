Звездный одноклубник Ярмоленко встречается с роскошной девушкой – она очаровывает не только красотой, но и умом

Экс-хавбек Лацио Фелипе Андерсон не так давно переехал в АПЛ и стал партнером Андрея Ярмоленко в Вест Хэме.

Лондонский клуб заплатил за бразильца 38 млн фунтов. Таким образом 25-летний Андерсон стал рекордным приобретением в истории клуба.

Правда, у бразильца это не единственный повод для радости – его девушка Эвелин успешно завершила обучение в университете Сан-Паулу и получила степень магистра по международным отношениям.

Для девушки важно чувствовать себя самодостаточной, несмотря на заработки ее звездного возлюбленного.

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Sardenha ️ Публикация от Evelyn Machry (@evemachry) 7 Июл 2018 в 5:25 PDT

Valência Публикация от Evelyn Machry (@evemachry) 30 Июл 2015 в 5:24 PDT

Valência #oceanografic Публикация от Evelyn Machry (@evemachry) 29 Июл 2015 в 4:07 PDT

️ Публикация от Evelyn Machry (@evemachry) 23 Июл 2015 в 4:29 PDT

#Menorca Публикация от Evelyn Machry (@evemachry) 11 Июл 2014 в 10:50 PDT