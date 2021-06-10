"Знаете, я никогда не пил пива, хотя мне уже 22 года. Это правда. Никогда, ни пинты!

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Люди удивляются, но я просто не люблю запах пива. Никогда даже не подходил к нему. Выпью ли я, если Англия выиграет Евро? Да. Я попробую, но, наверное, сразу выплюну", – цитирует Райса Goal.

Добавим, что на Евро Англия попала в одну группу с Чехией, Шотландией и Хорватией, матчем против которой начнет турнир 13 июня.

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