Звездный одноклубник Ярмоленко пообещал нарушить пивную "девственность" в случае победы на Евро
10:07 - Читати українською
Хавбек Вест Хэма и сборной Англии Деклан Райс заключил своеобразное пари перед началом Евро-2020.
"Знаете, я никогда не пил пива, хотя мне уже 22 года. Это правда. Никогда, ни пинты!
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Люди удивляются, но я просто не люблю запах пива. Никогда даже не подходил к нему. Выпью ли я, если Англия выиграет Евро? Да. Я попробую, но, наверное, сразу выплюну", – цитирует Райса Goal.
Добавим, что на Евро Англия попала в одну группу с Чехией, Шотландией и Хорватией, матчем против которой начнет турнир 13 июня.
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