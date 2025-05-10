Звездный одноклубник Цыганкова получил тяжелую травму – стали известны сроки восстановления
Полузащитник Жироны Донни ван де Беек получил серьезное повреждение и вынужден пойти на операцию.
Жирона продолжает страдать от эпидемии травм. Команда Виктора Цыганкова потеряла Донни ван де Беека, сообщает каталонский клуб в X.
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28-летний футболист получил травму левой пятки, из-за которой ему понадобится хирургическое вмешательство. Жирона уточнила, что восстановление нидерландца может продлиться от четырех до пяти месяцев.
Такая травма ставит подопечных Мичела в еще более затруднительное положение, ведь команда после 34-х туров борется за выживание, идя на 16 месте в турнирной таблице Ла Лиги. До зоны вылета – всего 6 очков.
Добавим, что ван де Беек в текущем сезоне провел 35 матчей в составе Жироны во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста.
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