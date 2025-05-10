Жирона продолжает страдать от эпидемии травм. Команда Виктора Цыганкова потеряла Донни ван де Беека, сообщает каталонский клуб в X.

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28-летний футболист получил травму левой пятки, из-за которой ему понадобится хирургическое вмешательство. Жирона уточнила, что восстановление нидерландца может продлиться от четырех до пяти месяцев.

Такая травма ставит подопечных Мичела в еще более затруднительное положение, ведь команда после 34-х туров борется за выживание, идя на 16 месте в турнирной таблице Ла Лиги. До зоны вылета – всего 6 очков.

Добавим, что ван де Беек в текущем сезоне провел 35 матчей в составе Жироны во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста.

COMUNICAT MÈDIC | Donny Van de Beek va ser intervingut quirúrgicament del taló esquerre ahir a l'hospital Quironsalud per l'equip del Dr. Cugat, acompanyat dels serveis mèdics del Club.

Temps de baixa d'uns 4/5 mesos. — Girona FC (@GironaFC) May 10, 2025

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