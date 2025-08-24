Леон Бэйли получил миотендинозную травму правой прямой мышцы бедра во время своей первой тренировки в Тригории под руководством Джан Пьеро Гасперини. Как информирует Sky Sport Italia, ямаец выбыл из строя примерно на четыре недели.

Звездный новичок Ромы получил травму сразу после трансфера – известны сроки восстановления

Это означает, что он пропустит матч Серии А против Пизы на следующих выходных, а также, возможно, матчи лиги против Торино и принципиального соперника Лацио после международного перерыва в сентябре.

Бэйли уже пропустил первый матч Ромы в сезоне – с Болоньей (1:0).

