Полузащитник Джорджиньо Вейналдум неудачно начал свою карьеру в столице Италии. Нидерландец приехал за игровой практикой, а теперь рискует остаться без чемпионата мира.

Вейналдум получил повреждение на тренировке "джалоросси". Травма оказалась серьезной – 31-летний нидерландец сломал лодыжку. Об этом Рома сообщила в клубном Twitter.

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После столкновения с партнером по команде полузащитник почувствовал сильную боль, а обследование подтвердило неутешительные новости. В ближайшее время Вейналдум пройдет дополнительный медосмотр, который определит, нужна ли операция. В любом случае, минимум месяц игрок проведет в гипсе, а для полноценного восстановления в лучшем случае понадобится 2-3.

Теперь участие Джорджиньо в матчах ЧМ-2022 оказалось под большим вопросом, ведь до старта Мундиаля осталось 3 месяца. Сборная Нидерландов рискует лишиться игрока на чемпионат мира в Катаре.

Напомним, Рома арендовала Вейналдума у ​​ПСЖ на сезон 2022/23 и имеет право выкупа игрока. Полузащитник сыграл за команду Жозе Моуринью только 1 официальный матч, выйдя на замену в поединке против Салернитаны.

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